أنغولا وبوركينا فاسو يتأهلان إلى دور الـ 16 في كأس إفريقيا

حقق منتخب أنغولا فوزاً ثميناً على بوركينا فاسو 2-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، لتتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتأهلت بوركينا فاسو رغم خسارتها كثاني للمجموعة.

وسجل هدف أنغولا الأول في اللقاء كريستوفاو باسيينسيا في الدقيقة 38، بينما أحرز الهدف الثاني إمبروزيني سالفادور في الدقيقة 90+3.

ورفعت أنغولا رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الأول، بينما تجمد رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط.