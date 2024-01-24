التحكيم يُفسد الدوري.. لابورتا يهاجم ريال مدريد

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، أن تحكيماً مثل الذي شهدته مباراة ريال مدريد وألميريا يُفسد الدوري، وأنه يجب على اتحاد كرة القدم الإسباني الانتباه إلى الموضوع.

في مقابلة مع صحيفة إل موندو ديبورتيفو، قال لابورتا إنه اشتكى رسمياً لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بدرو روتشا.

وصرح: "قال لي إن ما حدث حدث، وإنهم يفكرون في الاضطلاع بالموضوع، قال لي إن الحكام لا يشعرون بضغط وأراد تهدئتي بخصوص هذا الصدد".

وأكد لابورتا أن هذا الموسم يشهد حدوث مواقف تُقلقه كثيرا، وأنها تعود بالنفع دائماً على طرف معين.

وأضاف: "لو استمر الوضع هكذا سيشق علينا فعلاً تحقيق أهدافنا".

وتابع: "فريقنا يعمل جيداً، وأثق في أننا سنرى الثمار في الملعب سواء في اللعب أم في النتائج، لكن لا يمكن إفساد التنافس بقرارات مثل التي اتخذت يوم الأحد".

واختتم: "نحن معتادون على هذه الأمور، أليس كذلك؟ نكافح منذ الأبد ضد هذه العناصر ونعرف ماهيتها، لكن هذه المرة كانت واضحة ولهذا قدمنا شكوى رسمية للاتحاد".