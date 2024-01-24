ريال سوسييداد يتأهل إلى نصف نهائي كأس إسبانيا

عاد ريال سوسييداد من ملعب سلتا فيغو ببطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بفوزه 2-1.

وبعدما افتتح التسجيل في الثواني الأولى من اللقاء عبر رأسية ميكيل أويارسابال (2)، حسم ريال سوسييداد الفوز والتأهل الى حد كبير بإضافته هدفاً ثانياً في الشوط الثاني عبر السورينامي شيرالدو بيكر بتسديدة من خارج المنطقة إثر هجمة مرتدة (66)، قبل أن يرد سلتا فيغو في وقت متأخر جداً عبر الأميركي البديل لوكا دي لا توري (2+90).

ويمني سوسييداد الذي يحتل المركز السادس في الدوري بعد 21 مرحلة، النفس بتكرار انجاز عام 2020 حين توج بلقب الكأس للمرة الثانية في تاريخه، بعد أولى تعود الى عام 1987.

ويستكمل الدور ربع النهائي الأربعاء حيث يلتقي ريال مايوركا مع جيرونا وأتلتيك بلباو مع برشلونة، على أن يختتم الخميس بلقاء أتلتيكو مدريد مع إشبيلية.