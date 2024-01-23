كأس آسيا.. فلسطين إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها

بلغت فلسطين الدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على هونغ كونغ 3-صفر الثلاثاء في المجموعة الثالثة التي شهدت تأهل الإمارات أيضاً رغم خسارتها امام إيران 1-2.

وسجل عدي الدباغ (12 و60) وزيد القنبر (48) الأهداف الفلسطينية.

وحصدت ايران العلامة الكاملة بتسع نقاط، تليها الامارات بأربع نقاط بفارق الأهداف عن فلسطين.



وحققت فلسطين أول فوز لها في ثالث مشاركة لها في النهائيات، فكان مفتاحها الى الدور الثاني.