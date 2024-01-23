لاعب كاميروني يدخل تاريخ دوري السلة الأميركي للمحترفين

دوّن الكاميروني جويل إمبيد اسمه في سجل الأرقام القياسية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي آيه" بعدما بات تاسع لاعب في التاريخ يسجل 70 نقطة أو اكثر في مباراة واحدة، وذلك في فوز فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ضيفه سان انتونيو سبيرز 133-123 الإثنين.

وأنهى إمبيد المباراة مع 70 نقطة و18 متابعة و5 تمريرات حاسمة، ونجح في 24 رمية من أصل 41، وفي 21 رمية حرة من 23.

وانضم إمبيد إلى نادٍ مغلق من اللاعبين في "أن بي ايه" سبق لهم أن سجلوا 70 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة، وهم كل من ويلت تشامبرلين، ديفيد روبنسون، ديفيد تومسون، إلجين بايلور، كوبي براينت، دونوفان ميتشل، ديفن بوكر وداميان ليلارد.

ومحا إمبيد، أفضل لاعب في الدوري المنتظم، بفضل الأداء الخارق الذي قدّمه، الانجاز الآخر الذي حققه الموهبة الصاعدة الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي سجل 33 نقطة للفريق الخاسر.

قال إمبيد عقب الانجاز الذي حققه على ملعب "ويلز فارغو سنتر": "إنه شعور جيد"، مشيداً بزملائه "غير الأنانيين" و"لقد كنت في أفضل مستوى لي. مرروا لي الكرة وتأكدوا من وضعي في أفضل المراكز".

وتابع ابن الـ 29 عاما "الفضل للطاقم التدريبي أيضاً، أنا محاط بأشخاص رائعين".

وأضاف تايريز ماكسي 18 نقطة وتوبياس هاريس 14 للفريق الفائز.

من ناحيته، أثنى نيك نورس مدرب سفنتي سيكسرز على نجمه إمبيد قائلاً "يمكنه التسجيل بعدة طرق".

وأردف "طوله الفارع (2.13 م) وحجمه الكبير يمنحاه الكثير من الأشياء حول السلة والكثير من الرميات الحرة".

وأردف "رمياته هي المهارة التي تجعل إيقافه أكثر صعوبة. عندما يتم تحفيزه بهذه الطريقة، يمكن أن يحدث أي شيء".

في المقابل، ذهبت جهود ويمبانياما الذي اختاره سبيرز في المركز الاول في الـ "درافت" أدراج الرياح رغم نقاطه الـ 33، وهي أفضل معدل تسجيلي له هذا الموسم، حيث يقبع فريقه في قاع ترتيب المنطقة الغربية مع 35 هزيمة مقابل 8 انتصارات فقط.

وفي تشارلوت، لم يحل كارل-أنتوني تاونز ونقاطه الـ 62، منها 10 ثلاثيات، دون خسارة فريقه مينيسوتا تمبروولفز، متصدر المنطقة الغربية، أمام تشارلوت هورنتس 125-128.

وقاد مايلز بريدجز قائمة الهدافين في تشارلوت بتسجيله 28 نقطة، فيما أضاف براندون ميلر 27.

في ديترويت، قاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس للفوز على بيستونز 122-113، بتحقيقة "تريبل-دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) مع 31 نقطة و17 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وفي دالاس، تألق الثنائي جايسون تايتوم وجايلن براون فسجل الأول 39 نقطة والثاني 34، في فوز فريقهما بوسطن سلتيكس على مافريكس ونجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش 119-110.

وأنهى دونتشيتش اللقاء مع 33 نقطة، وساهم كايري إرفينغ بـ 23.

وحقق كليفلاند كافالييرز فوزه الثاني توالياً على أورلاندو ماجيك 126-99.

وأنهى دونوفان ميتشل اللقاء مع 25 نقطة لصالح كافالييرز، لكن سام ميريل تفوق عليه وسجل 26 نقطة من مقاعد البدلاء بينها ثماني رميات ثلاثية.

وفاز ساكرامنتو كينغز على أتلانتا هوكس 122-107، وفينيكس صنز على شيكاغو بولز 115-113، وخسر تورونتو رابتورز أمام ممفيس غريزليز 100-108.