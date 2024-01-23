إنتر ميلان بطلا لكأس السوبر الإيطالي في الرياض

أحرز النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع ليقود فريق إنتر الى الفوز على نابولي 1-0 الإثنين في الرياض وإحراز الكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم للمرة الثالثة توالياً والثامنة في تاريخه.

وبدا إنتر، الفائز بمسابقة الكأس الموسم الماضي، في طريقه الى خوض ركلات الترجيح في نهائي النسخة الأولى التي تقام بمشاركة أربعة فرق عوضاً عن بطلي الدوري والكأس، بعد فشله في الوصول الى الشباك رغم اضطرار نابولي، بطل الدوري، الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين في نصف الساعة الأخير نتيجة طرد الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، لكن مارتينيس خطف الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وجعل من مدربه سيموني إينزاغي أول من يحرز الكأس السوبر خمس مرات (مرتان مع لاتسيو وثلاث مع إنتر) ومن فريقه إنتر ثاني فريق يتوج بها للمرة الثالثة توالياً بعد جاره اللدود ميلان (1992 و1993 و1994).



وبلغ إنتر ونابولي المباراة النهائية بانتصارين كبيرين وبنتيجة واحدة على لاتسيو وفيورنتينا 3-0 توالياً. وسيعطي الفوز بالكأس السوبر إنتر الدفع اللازم لإكمال موسمه الواعد ومحاولة الخروج منتصراً من معركته في الدوري المحلي مع يوفنتوس الذي أزاح غريمه عن الصدارة مستفيداً من غيابه، وذلك بفوزه الأحد على ليتشي 3-0.

وبلغ إنتر أيضاً الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا حيث يتواجه مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في 20 الشهر المقبل ذهاباً.

وبعد المشوار الناجح في السعودية، يعود إنتر الى معركته في الدوري حيث سيكون بانتظار فريق إينزاغي سلسلة من ثلاث مباريات شاقة جداً ضد فيورنتينا ويوفنتوس بالذات وروما.

وفي الجهة المقابلة، فرط نابولي ومدربه الجديد القديم والتر ماتزاري بالفرصة الوحيدة ربما للفريق الجنوبي من أجل انقاذ الموسم، وفقد نابولي الى حد كبير فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري الذي توج به الموسم الماضي لأول مرة منذ 1990، إذ يقبع في المركز التاسع بفارق 21 نقطة عن يوفنتوس و20 عن إنتر، فيما ودع مسابقة الكأس بخسارة مذلة على أرضه أمام فروزينوني 0-4.