إيطاليا تخسر أبرز أساطيرها الكروية بوفاة لويجي ريفا

خسرت إيطاليا أحد أساطيرها الكروية بوفاة لويجي "جيجي" ريفا، بطل كأس أوروبا 1968 ووصيف مونديال 1970، عن 79 عاماً وفق ما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ونعى الاتحاد الإيطالي الهداف التاريخي للمنتخب الوطني بـ35 هدفاً في 42 مباراة خاضها بين 1965 و1974، قائلاً "توفي جيجي ريفا، كرة القدم الإيطالية في حزن على أحد أبطالها المحبوبين"، مضيفاً "توفي... أحد أقوى المهاجمين على مر العصور وأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني".

وقال الاتحاد الإيطالي في بيانه: "مَعلَماً أسطورياً في نادي كالياري الذي شارك معه في 315 مباراة وقاده للفوز الدوري الإيطالي - الوحيد الذي فاز به روسوبلو، في موسم 1969/1970، لقد جعل مشجعي سردينيا (مقر كالياري) والمشجعين في جميع أنحاء إيطاليا يقعون في حبه بارتدائه القميص الأزرق (للمنتخب) كأنه جلده الثاني".

وذَكَّر الاتحاد الإيطالي أن ريفا "كان أول لاعب من كالياري يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني، حيث ظهر لأول مرة في سن العشرين وكان من بين أبطال الانتصار في كأس أوروبا 1968، وسجل هدفاً حاسماً للفوز باللقب القاري في النهائي مع يوغوسلافيا (2-0 حيث سجل الهدف الأول)".

وتابع "أثبت نفسه بعد عامين، في نهائيات كأس العالم في المكسيك، وسجل هدفين في الدور ربع النهائي وهدفاً في "مباراة القرن" مع ألمانيا (4-3 في نصف النهائي) وساهم في قيادة إيطاليا الى المباراة النهائية التي خسرتها بعد ذلك أمام البرازيل (1-4).

وأصيب ريفا بوعكة صحية الأحد في منزله ونقل الى المستشفى منذ ذلك الحين في كالياري، المدينة التي قضى فيها معظم مسيرته الكروية بين 1963 و1977 وقاد فريقها الى اللقب المحلي عام 1970 بعدما بدأ مشواره الكروي في الدرجة الثالثة مع لينيانو (1962-1963) قبل أن يخوض الموسم التالي في الدرجة الثانية مع فريقه الأبدي كالياري. وفي منشور مقتضب على "أكس" (تويتر سابقاً)، كتب كالياري "الى الأبد جيجي ريفا"، مرفقة إياه بصورة لبطله التاريخي من أيام تألقه بألوان الفريق.

خاض ريفا 397 مباراة بالمجمل خلال مسيرته مع لينيانو وكالياري الذي لعب معه في دوري الأضواء من 1964 حتى اعتزاله عام 1976، مسجلاً 213 هدفاً، بينها 156 في الدرجة الأولى.