إصابة لاعب الأردن الروابدة وغيابه عن بقية مباريات كأس آسيا

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم إصابة نور الروابدة لاعب المنتخب وغيابه عن بقية منافسات كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

ويتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة الخامسة بأربع نقاط بالتساوي مع كوريا الجنوبية، بفارق نقطة على البحرين صاحب المركز الثالث.

وقال الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت "أجرى المنتخب تدريبه عصر اليوم الاثنين، على ملعب العقلة في الدوحة، بقيادة المدرب الحسين عموتة، وبمشاركة جميع اللاعبين باستثناء نور الروابدة، بعد تعرضه للإصابة.

"وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها الروابدة، إصابته بكسر في الضلع السادس، ما يؤكد غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وابتعاده عن بطولة كأس آسيا".

وشارك الروابدة (26 عاما) في فوز الأردن 4-صفر بالمباراة الأولى على ماليزيا، بينما غاب عن المواجهة الثانية ضد كوريا الجنوبية.

ويختتم فريق المدرب عموتة مبارياته في دور المجموعات بمواجهة البحرين يوم الخميس المقبل.