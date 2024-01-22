مهمة تونس تتعقد.. جنوب إفريقيا تسحق ناميبيا

سحق منتخب جنوب إفريقيا نظيره ناميبيا 4-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل أهداف جنوب أفريقيا، بيرسي تاو، ثيمبا زواني، وتابيلو ماسيكو، في الدقائق 14 و24 و40 و 75.

ورفعت جنوب أفريقيا رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثاني، خلف المتصدر مالي برصيد 4 نقاط بينما تجمد رصيد ناميبيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

في المقابل يتذيل منتخب تونس المجموعة برصيد نقطة واحدة عقب تعادله مع مالي وخسارته من ناميبيا، إذ أصبح مهمة "نسور" قرطاج" معقدة بحاجته إلى تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة للتأهل إلى دور الـ 16.