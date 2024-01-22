السعودية تتألق في كأس آسيا فوز وصعود.. حسم الصدارة الخميس المقبل

لحقت السعودية بركب المتأهلين الى الدور الثاني من كأس اسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بفوزها على قيرغيزستان المنقوصة بلاعبين 2-صفر على استاد احمد بن علي، وأمام 39557 متفرجا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة والتي شهدت أيضا تعادل تايلاند وعمان سلبيا في نفس المجموعة.

سجل أهداف السعودية محمد كنو (36) وفيصل الغامدي (85) الهدفين، لتلحق السعودية بمنتخبات قطر المضيفة وحاملة اللقب، وايران واستراليا والعراق الى الدور الثاني من أول مباراتين، بعدما رفعت السعودية رصيدها الى 6 نقاط بفارق نقطتين أمام تايلاند، في حين حصلت عمان على نقطتها الاولى، فيما منيت قيرغيزستان التي أكملت المباراة بتسعة لاعبين اثر طرد أيزار أكماتوف (9) وكيمي بيورن ميرك (52)، بخسارتها الثانية.

وستحسم صدارة المجموعة في الجولة الاخيرة بين السعودية وتايلاند عندما يلتقيان الخميس المقبل، حيث تحتاج الاولى الى التعادل فقط لضمانها وهي النقطة ذاتها التي تحتاج اليها تايلاند لحسم المركز الثاني واللحاق بها الى ثمن النهائي، في حين تلتقي في التوقيت ذاته عمان مع قيرغيزستان. وفي المجموعة ذاتها، سقطت عمان في فخ التعادل السلبي أمام تايلاند على استاد عبدالله بن خليفة، وجاء الشوط الاول سريعا بين المنتخبين وكان الاعتماد في صفوف العماني على تحركات صلاح اليحيائي مسجل هدف الوحيد في مرمى السعودية والذي شكل عبئا على دفاع تايلاند من دون ان يجد طريقه نحو الشباك.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة الى الدور الثاني بالإضافة الى 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.