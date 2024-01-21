مصر تواجه الرأس الأخضر.. أرقام غامضة قبل مواجهة مصيرية

يخوض المنتخب المصري مواجهة هامة بين مصر والرأس الأخضر التي ستقام ضمن لقاءات كأس أمم الإفريقية 2023 التي ستقام في كوت ديفوار، وهي المباراة المصيرية التي يبحث خلالها الفراعنة عن الفوز حفاظا على ماء الوجه، والتاريخ الذي يصب بالتأكيد في صالح المنتخب المصري.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات، حيث يأمل منتخب مصر لتحقيق لقبه الثامن في البطولة والغائب منذ 14 عامًا، حيث يعد الفراعنة الاكثر تتويجًا باللقب برصيد 7 ألقاب بعد أخر لقب توج به المصريون في عام 2010.

هذا التاريخ يجعل من المهم جدا تحقيق الفوز في المباراة من أجل حسم صعوده للدور المقبل من البطولة بعدما حجز منتخب الرأس الأخضر صدارة ترتيب المجموعة.

ولم يسبق لمنتخب مصر أن واجه نظيره الرأس الأخضر في أي بطولة من قبل، حيث أن المواجهة المقبلة بينهما ستكون الأولى لهما في تاريخ مواجهاتهما ضد بعضهما البعض.

ولكن بالنظر إلى تاريخ المشاركات في البطولة فنجد فارق شاسع في الإمكانيات والأرقام لصالح المنتخب المصري الذي تواجد في البطولة 26 مرة وخاض 109 مباراة فاز في 60 منها وتعادل في 22 وخسر 27 مباراة، كما سجل 172 هدفاً واستقبل 94 بفارق 78 هدفا.

وفي المقابل تواجد منتخب الرأس الأخضر في بطولة إفريقيا 4 مرات وخاض 13 مباراة فقط، فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر في 4 وسجل خلال تواجده في البطولة 11 هدفا واستقبل 10.

الأرقام المخيفة والغامضة تجعل من المباراة هامة ومصيرية نظرا لوضع المنتخب المصري في البطولة حتى الأن وعدم تحقيق أي فوز حتى الأن.