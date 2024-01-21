محرز يرد على انتقادات "السوشيال ميديا".. لن نهتم بالجمهور الذي يجلس خلف الهواتف

تفاعل نجم منتخب الجزائر رياض محرز مع الانتقادات التي تلقاها بسبب مردوده مع "محاربي الصحراء" في كأس أمم إفريقيا.

وقال لاعب الأهلي السعودي عقب تعادل الجزائر مع بوركينا فاسو بهدفين لكل فريق، لقناة بي إن سبورتس إنه: "نحن لا نستمع لما يقوله من يتحدثون عن الفوز بكل المباريات 3-0 ويجلسون وراء الكمبيوتر أو الهواتف".

وأضاف: "نحن واثقون في الملعب وسنفعل ذلك وحدنا دون أن يساعدنا أحد، ولكن بالتأكيد جماهيرنا وعائلاتنا خلفنا، ونحن على الطريق الصحيح".

وتابع: "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد وكانت لدينا فرصتين أو ثلاثة، لقد ركضنا وقاتلنا على الكرات الثانية ولكن التفاصيل لعبت دورها".

وواصل: "لقد سجلوا الهدف الأول عكس سير اللعب وهذا أحبطنا قليلا. في الشوط الثاني عدنا وسجلنا وأهدرنا الفرص".

واختتم: "إنها مباراة محبطة بعض الشيء ولكن أعتقد أننا كنا نتحلى بالصلابة رغم تلقينا لهدفين".