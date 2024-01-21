نيجيريا تتسلح بمعنويات الانتصار على "الأفيال" لتجاوز غينيا بيساو

سيكون منتخب نيجيريا، الذي توج باللقب أعوام 1980 و1994 و2013، أمام فرصة حجز بطاقة التأهل في حال فوزه على غينيا بيساو.

وبعد انتقادات عدة تعرض لها الفريق عقب سقوطه في فخ التعادل مع غينيا الاستوائية في الجولة الأولى، عاد منتخب نيجيريا ليعلن عن نفسه بقوة من خلال الفوز على كوت ديفوار، صاحب الأرض والجمهور.

وبقيادة هدافه نجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين، يتطلع منتخب نيجيريا للفوز وخطف بطاقة التأهل وذلك في سعيه لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه.

من جانبه، يتمسك منتخب غينيا بيساو بأمل ضئيل للغاية في حال فوزه، حيث يطمع في الحصول على أول ثلاث نقاط في المجموعة، الأمر الذي قد يضعه ضمن أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات ومن ثم التأهل للدور المقبل.

وخسر منتخب غينيا بيساو في مباراة الافتتاح بنتيجة صفر / 2 أمام كوت ديفوار، قبل أن يخسر 2 / 4 أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثانية.