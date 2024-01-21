كوت ديفوار في مواجهة مصيرية مع غينيا الاستوائية

تقام غدا الاثنين، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار، حيث من المنتظر أن تشهد حسما لهوية المتأهلين لدور الـ16 من المسابقة.

ويلعب منتخب كوت ديفوار، البلد المنظم، في مواجهة غينيا الاستوائية، فيما سيلعب المنتخب النيجيري مع منتخب غينيا بيساو في نفس التوقيت.

وقبل الدخول للجولة الأخيرة، يتصدر منتخب غينيا الاستوائية المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب نيجيريا صاحب المركز الثاني، الذي يمتلك نفس الرصيد، فيما يحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب غينيا بيساو الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست للأدوار الإقصائية في المسابقة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وفي المباراة الأولى، يسعى منتخب كوت ديفوار لحسم التأهل وتجاوز الخسارة في المباراة الماضية أمام نيجيريا بهدف نظيف، حينما يواجه منتخب غينيا الاستوائية.

وكان منتخب كوت ديفوار قد استهل مشواره بالفوز 2 / صفر على غينيا بيساو، قبل الخسارة أمام نيجيريا، وسيواجه مهمة صعبة أمام منتخب غينيا الاستوائية، الذي أجبر نيجيريا على التعادل 1 / 1 في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزا كبيرا على غينيا بيساو 4 / 2 في الجولة الماضية.

ويتسلح منتخب كوت ديفوار بنجومه مثل سيكو فوفانا، لاعب وسط النصر السعودي، وسيباستيان هالر، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة إلى فيليب كراسو ولاعب الوسط فرانك كيسيه.

وجاءت الهزيمة أمام نيجيريا لتضع مزيدا من الشكوك حول فريق المدرب الفرنسي جان لويس جاسكيه، لكن الأخير أبدى ثقته في قدرة فريقه على تجاوز الخسارة الماضية والتركيز في مواجهة غينيا الاستوائية من أجل تحقيق الفوز والوصول للنقطة السادسة والتأهل للدور المقبل بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين نيجيريا وغينيا بيساو.

على الجانب الآخر، يدرك منتخب غينيا الاستوائية أن المباراة بمثابة فرصة من أجل التأهل للدور المقبل كمتصدر، وتفادي مواجهة مبكرة مع القوى الكبرى في القارة السمراء بدور الـ16، حيث سيصل إلى النقطة السابعة في حال فوزه، لكن التعادل سيرفع رصيده إلى 5 نقاط، وهو ما يضعه في الوصافة، حال فوز نيجيريا على غينيا بيساو، وربما يبقيه على الصدارة، حال تعادل منتخب (النسور الخضراء المحلقة) في اللقاء الآخر.

ويعول منتخب غينيا الاستوائية على مهاجمه المخضرم إيمليو نسووي /34 عاما/ الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في مواجهة غينيا بيساو، وكذلك خوزيه ماشين، الذي قدم تمريرتين حاسمتين في مشواره بالبطولة حتى الآن.