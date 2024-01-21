طلب من الركراكي إلى لاعبي "أسود الأطلس" قبل مواجهة الكونغو

طالب وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب لاعبيه بنسيان الفوز على تنزانيا 3 / صفر في انطلاقة مشوار الفريق بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم عند مواجهة الكونغو الديمقراطية الأحد في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة.

ويسعى أسود الأطلس لتحقيق فوز ثان بالتغلب على الكونغو الديمقراطية لضمان بطاقة العبور لدور الـ16 للبطولة التي تقام في كوت ديفوار.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي "يجب أن ننسى المباراة الأولى، هذا أول شيء علينا القيام به لأن كأس الأمم بطولة صعبة للغاية بدنيا وذهنيا وكل مباراة لها ظروفها الخاصة".

وأضاف المدرب المغربي "انطلاقتنا كانت جيدة ولكن علينا أن نكرر نفس الأداء والنتيجة يوم الأحد أمام منافس لن يكون سهلا".

وأشار المدير الفني لمنتخب المغرب إلى معاناة لاعبيه من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، قائلا "نكافح ضد المناخ والمنافس، وللفوز بلقب كأس الأمم يجب أن تكون الفريق الأفضل في لحظات القوة والضعف".

من جانبه بدا سباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية محبطا بعد إهدار لاعبيه العديد من الفرص في المباراة الأولى أمام زامبيا التي انتهت بالتعادل 1/1.

قال ديسابر في مؤتمر صحفي "مواجهة زامبيا لم تكن مباراة نهائية بل تنتظرنا مباراتين نهائيتين وطموحنا هو الفوز بهما".

وشدد المدرب الفرنسي "أتمنى أن يكون المهاجمون أكثر فاعلية أمام المرمى".