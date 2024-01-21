الأهلي يقهر الزمالك في الوقت القاتل بدوري السلة
فاز الأهلي على الزمالك 70/ 69، السبت، ضمن منافسات دور السوبر المصري للمحترفين لكرة السلة.
أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وقدم خلالها الفريقان عرضًا جيدًا.
تفوق الزمالك في الفترة الأولي بنتيجة 21/ 17، قبل أن يتفوق 40/ 26 بنهاية الفترة الثانية.
وواصل الزمالك تفوقه في الفترة الثالثة وفاز 57/48، لكن الأهلي نجح في خطف الفوز في الثانية الأخيرة بنتيجة 70 /69.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق هليوبوليس بنتيجة 100/61 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.
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