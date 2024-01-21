تأهل باريس سان جيرمان وموناكو إلى ربع نهائي الكأس

فرض المهاجم كيليان مبابي نفسه نجماً لفريقه باريس سان جرمان وقاده الى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه على أورليانز من الدرجة الثالثة 4-1 السبت.

وسجل مبابي هدفين (16 و63 من ركلة جزاء)، ومرر كرتي الهدفين الثاني للبرتغالي غونسالو راموش (72) والبديل سيني مايولو (88).

وافتتح مبابي التسجيل من تسديدة منخفضة (16) قبل ان يضاعف غلّته في الشوط الثاني من ركلة جزاء اثر لمسة يد (63).

ومرّر قائد المنتخب الفرنسي، صاحب 28 هدفًا في 26 مباراة مع سان جرمان هذا الموسم، كرة الهدف الثالث إلى البرتغالي راموش الذي حولها رأسية في المرمى (73).

وقلّص أورليانز النتيجة عن طريق قائده نيكولا سان-روف (86)، قبل أن يختتم مايولو ابن الـ 17 ربيعا المهرجان التهديفي لسان جرمان بتمريرة من مبابي (88).

وقاد وسام بن يدر فريقه موناكو إلى الدور ثمن النهائي بتسجيله ثلاثية الفوز على روديز من الدرجة الثانية 3-1 السبت.

وثأر موناكو من روديز الذي كان اخرجه بركلات الترجيح (4-5) بعد تعادلهما 2-2 من المسابقة في الموسم الماضي.

افتتح بن يدر ثلاثيته "هاتريك" من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني (50 و58)، رداً على هدف التعادل من رودي عبر الكونغولي ستون مامبو (21).

وودّع نانت وصيف البطل الموسم الماضي بخسارته أمام ضيفه لافال من الدرجة الثانية 0-1.

وأطاحت رأسية المهاجم المخضرم مالك تشوكونتي (35 عاما) في الدقيقة 60 بآمال نانت بتكرار انجاز عام 2022 عندما احرز اللقب، ليعود ويبلغ النهائي الموسم الماضي (خسر أمام تولوز 1-5).

وفاز نيس ثاني الدوري على بوردو من الدرجة الثانية 3-2.

وقلب بريست صاحب المركز الثالث في الدوري تأخره بهدف أمام تريليساك من الدرجة الرابعة إلى فوز 2-1.