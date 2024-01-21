إيقاف مباراة أودينيزي وميلان بسبب هتافات عنصرية

توقفت مباراة أودينيزي ضد ميلان، في الدوري الإيطالي، لوقت قصير، بعد هتافات عنصرية مزعومة أطلقتها جماهير الفريق صاحب الأرض ضد حارس ميلان ماينان.

أبلغ ماينان حكم الساحة قبل مغادرة الملعب بعد مرور نصف ساعة من زمن المباراة، ليتبعه زملاؤه نحو النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

وحدثت الواقعة بعد وقت قصير من تسجيل روبن لوفتوس-تشيك هدف التقدم للفريق الضيف بتسديدة أرضية مباشرة في المرمى.

واستؤنفت المباراة بعد حوالي عشر دقائق من توقفها.