نقل مدرب السنغال إلى المستشفى بعد الفوز على الكاميرون

ذكرت وسائل إعلام، أن مدرب السنغال أليو سيسيه دخل المستشفى في ياموسوكرو لأسباب غير معلنة، بعد فوز فريقه 3-1 على الكاميرون، ضمن المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

تم إدخال سيسي للمستشفى في وقت متأخر الجمعة، بعد فوز السنغال في مباراتها الثانية بالبطولة المقامة في كوت ديفوار، وهي النتيجة التي ضمنت لها مكاناً في الدور التالي.

ويتولى سيسي الذي أمضى الليلة الماضية في المستشفى بحسب قناة كانال بلس الفرنسية، تدريب منتخب بلاده منذ 2015، وقاده للفوز بكأس الأمم في نسختها الأخيرة قبل عامين.

كما تولى المدرب 47 عاماً تدريب الفريق في آخر نسختين من كأس العالم.