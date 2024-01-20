ريال مدريد يتفوق على برشلونة في عائدات "الأكاديمية"

أظهرت دراسة حديثة نشرت تفاصيلها صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يتفوق على برشلونة في عائدات بيع نجومه الشباب المتخرجين من أكاديمية النادي، بخلاف الصورة العامة التي تضع برشلونة متفوقا في الناحية الفنية في هذا الجانب. وقالت الدراسة إن ريال مدريد في العشر سنوات الأخيرة حقق عائدات بنحو 364 مليون يورو من بيع نجوم الأكاديمية لمختلف الأندية الأخرى، ويحتل المركز الرابع أوروبيا، حيث الصدارة لنادي بنفيكا البرتغالي بـ 516 مليون يورو، ثم أياكس الهولندي ثانيا بـ 376 مليون يورو، وأولمبيك ليون الفرنسي ثالثا بـ 370 مليون يورو.

في المقابل يحتل برشلونة المركز 22 في قائمة الـ100 ناد، حيث باع 28 لاعبا مقابل 189 مليون يورو، ويتخلف عن ريال مدريد بـ 175 مليون يورو، وهو فارق كبير جدا، رغم أن الناديين باعا نفس عدد اللاعبين في نفس الفترة.

ومن أشهر الاسماء التي باعها ريال مدريد من الأكاديمية، المغربي أشرف حكيمي، والإسبانيين لورينتي وموراتا وريغيليون وآخرون.