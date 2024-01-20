ألكاراز يصعد بسهولة إلى الدور الرابع في "أستراليا المفتوحة"

عبر الإسباني كارلوس ألكاراز بسهولة إلى الدور الرابع ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما انسحب منافسه الصيني شانج جونتشنج من مباراة الدور الثالث.

واضطر اللاعب الصيني للانسحاب من المباراة عندما كان متأخرا في النتيجة 1 / 6 و1 / 6 و صفر / 1.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن اللاعب الصيني الشاب كان يربط فخذه الأيمن وحصل على وقت مستقطع للعلاج في المجموعة الثانية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها ألكاراز لدور الـ16 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وسيلتقي مع الصربي ميومير كيسمانوفيتش، الذي تغلب على الأمريكي تومي بول 6 / 4 و3 / 6 و2 / 6 و7 / 6 (9 / 7) و6 / صفر.

كما فاز أيضا البولندي هوبرت هوركاش على الفرنسي هوجو هومبيرت 3 / 6 و6 / 1 و7 / 6 (7 / 4) و6 / 3.