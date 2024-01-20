صورة تثير الجدل حول مستقبل مدرب عمان قبل مواجهة تايلاند

أثار المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب عمان الشكوك حوله، بعدما أثار ضجة بانتشار صورة لجلسة تجمعه بمسؤولي نادي برسبوليس الإيراني تمهيداً لقيادة الفريق بعد كأس أمم آسيا.

ورد مسؤولو اتحاد الكرة العماني بأن إيفانكوفيتش يتلقى عدداً من العروض باستمرار، ولكنه يرتبط بتعاقد ممتد لما بعد كأس أمم آسيا لكن استمراره سيكون مرهوناً بالنتائج.

واطمأن المدير الفني لمنتخب عمان على جاهزية الثنائي صلاح اليحيائي وجميل اليحمدي بمشاركتهما في التدريبات الجماعية، بعد التعافي من إصابة تعرضا لها خلال مواجهة السعودية.

ويدرك المنتخب العماني أن مواجهة تايلاند ستكون حاسمة في سباق التأهل لدور الـ16، ويسعى لإيقاف صحوة المنافس الذي يطمع في تجاوز الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي حيث خسر بصعوبة أمام الصين بنتيجة 1-2 في الإمارات 2019.

ويعلق المنتخب العماني آماله أيضاً على المساندة الجماهيرية في مدرجات ملعب عبد الله بن خليفة، وأيضاً على بصمة نجومه اليحيائي واليحمدي مع رأسي الحربة عصام الصبحي ومحسن الغساني ولاعب الوسط عبد الله فواز.