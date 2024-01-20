غوارديولا يتغزل في الأهلي المصري.. فريق كبير لديه شعبية جارفة

أكد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أن الأهلي المصري فريق رائع وكبير.

قال غوارديولا في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للأهلي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إنه كان في إجازة بمصر في الصيف الماضي ولمس بنفسه شعبية الأهلي الجارفة".

وأضاف :"لمست ذلك، لديه شعبية جارفة وهو فريق وناد كبير".

وأوضح: "الأهلي قدم بطولة رائعة في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً بالسعودية، واستحق المركز الثالث عن جدارة".