نجم اتحاد كلباء يقود إيران إلى ثمن نهائي كأس آسيا

سجل نجم اتحاد كلباء مهدي قائدي هدفاً في الشوط الأول قاد به إيران للفوز 1-0 على هونغ كونغ، اليوم الجمعة، والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس آسيا، المقامة في قطر.

أحرز قائدي هدف الفوز للمنتخب الإيراني في الدقيقة 24، بمساعدة ميلاد محمدي، ليهدي بلاده ثلاث نقاط ثمينة، ويعبر بالمنتخب إلى دور الـ16 بالبطولة الآسيوية التي توجت إيران بلقبها ثلاث مرات.

وحقق منتخب إيران الفوز في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة التي يتصدرها برصيد ست نقاط، متفوقاً بنقطتين على نظيره الإماراتي الذي تعادل 1-1 مع فلسطين.

أما منتخب هونغ كونغ ظل قابعاً في المركز الرابع الأخير في المجموعة دون رصيد، وذلك قبل مباراته في الجولة الثالثة أمام منتخب فلسطين الذي يمتلك نقطة واحدة.