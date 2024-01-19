أوناحي يغلق الباب أمام مناوشات مصر والمغرب في كأس إفريقيا (صورة)

أغلق نجم منتخب المغرب عز الدين أوناحي الباب أمام المناوشات التي حدثت الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجمهور المغربي ونظيره المصري.

ونشر أوناحي على حسابه في منصة "إنستغرام" صورة أثناء متابعته لمباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا، ووضع علم مصر إلى جوار نظيره المغربي تعبيراً عن دعمه للمنتخب المصري.

وكان قد تم تداول في الأيام الماضية تصريحات لنجم "أسود الأطلس" قال فيها إن المنتخب المصري يتعمد إهدار الوقت خلال المباريات بعد التقدم في النتيجة خلال المباريات، حيث لا يقدم مباريات رائعة، لكنه يعرف كيف يدير المواجهات التي يخوضها.

في المقابل رد مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد على أوناحي وطلب منه أن يلعب المنتخب المغربي بالطريقة التي يلعب بها "الفراعنة" حتى يتمكن "أسود الأطلس" من الفوز بالألقاب.