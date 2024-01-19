"ريمونتادا" تنقذ برشلونة من فخ فريق في الدرجة الثالثة في الكأس

نجا برشلونة من فخ مضيفه اونيونيستاس سلمنقة من الدرجة الثالثة وقلب تأخره بهدف إلى فوز غير مقنع 3-1 وبلغ الدور ربع النهائي.

واهتزت شباك الفريق الكاتالوني بهدف ألفارو غوميس في الدقيقة 31، قبل ان يردّ بإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الاول عبر فيران توريس (45). وأضاف هدفين في الثاني بفضل مدافعيه الفرنسي جول كونديه (69) وأليخاندرو بالديه (73).

وعكس فريق المدرب تشافي هرنانديس مجددا صورة متواضعة في مباراته الاولى منذ الهزيمة المذلة في نهائي الكأس السوبر الإسبانية على يد غريمه التقليدي ريال مدريد 1-4 في مدينة الرياض السعودية الاحد الفائت.

وعمد تشافي الى اراحة العديد من لاعبيه الاساسيين على غرار المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولاعبي الوسط الالماني إيلكاي غوندوغان وبيدري، قبل ان يدفع بهم في منتصف الشوط الثاني لمنح النادي الكاتالوني الزخم لتجنّب أي مفاجأة.

كما دفع للمرة الاولى بالوافد الجديد المهاجم الشاب البرازيلي فيكتور روكي (18 عاما) بدلا من توريس في الدقيقة 82.

وبدأ أونيونيستاس المباراة بقوة مخترقا دفاع الضيوف قبل ان يسدّد المهاجم ماريو لوسادا كرة مرّت بجانب القائم (2).

واستفاد الفريق المغمور من الهجمات المرتدة لمحاولة التسجيل في مرمى برشلونة، وهو ما ادى الى افتتاحه التسجيل عن طريق غوميس من تسديدة "على الطاير" اثر تمريرة عرضية من خوان سيرانو (31).

ونجح برشلونة في تفادي الدخول الى استراحة الشوطين متأخرًا، فبعد ركلة ركنية لاصحاب الارض ابعدها الحارس إينياكي بينيا وصلت الكرة الى البرتغالي جواو فيليكس الذي مررها متقنة الى توريس، فانطلق الاخير من منتصف الملعب بسرعة عالية وانفرد بالحارس ايفان مارتينيس (45).

وبعد سلسلة تبديلات في الشوط الثاني، نجح برشلونة في احكام قبضته على اللقاء، لكنه انتظر حتى الدقيقة 69 ليمنحه كونديه التقدم من تسديدة بعيدة وقوية على يسار الحارس.

وبعد اربع دقائق، حسم بالديه النتيجة بهدف ثالث بعدما توغل على الجهة اليسرى داخل المنطقة وسدد كرة في أعلى الشباك (73).

وسبق ان تأهل كل من جيرونا وريال سوسييداد وسلتا فيغو واشبيلية واتلتيك بلباو وريال مايوركا إلى ربع النهائي.

ويعد برشلونة الاكثر فوزًا بلقب المسابقة (31 مرة)، متفوّقا على أتلتيك بلباو (23)، فريال (20) وأتلتيكو مدريد (10) وفالنسيا (8).