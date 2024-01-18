عرض خيالي لنجم فرنسا مبابي للابتعاد عن ريال مدريد

لا زال النجم الفرنسي مبابي حديث الكرة الأوروبية ومستقبله الغامض وهل سيترك باريس سان جيرمان وينتقل إلى ريال مدريد أم سيستمر في فرنسا، علما أن عقد كيليان مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، ينتهي في صيف 2024، ويحظى باهتمام كبير من عدة أندية أوروبية كبرى، في مقدمتها ريال مدريد الإسباني.

ومن جانب أخر تواصل إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، محاولاتها لتجديد عقد نجم الفريق الأول وهدافه التاريخي، كيليان مبابي، خلال الفترة المقبلة، وفي المقابل يحاول ريال مدريد ضم مبابي منذ صيف 2017، لكنه فضل الانتقال لباريس قادما من موناكو وتجديد عقده لاحقا.

ومع دخول اللاعب فترة الانتقال الحر في عقده ما يتيح له التوقيع مع أي ناد من دون الرجوع لفريقه، بدأ باريس سان جيرمان مفاوضات التجديد، خشية توصل مبابي لاتفاق مع ريال مدريد أو غيره من الأندية.

وكشف شبكة "سكاي سبورتس"، عن عرض باريس سان جيرمان الأخير لتجديد عقد مبابي، مشيرة إلى أن النادي الباريسي قدم عرضا مقدرا بنحو 86 مليون جنيه استرليني سنويا، يمتد لموسمين.

وأشرت الشبكة أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، لم يتلقى أي رد من مبابي أو والدته فايزة العماري وكيلة أعماله والمتحكمة في مصير اللاعب إلى حد كبير.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد نجح من قبل في تجديد عقد مهاجمه خلال مايو 2022، بعدما كان قريب من الرحيل إلى ريال مدريد، ويتصدر النجم الفرنسي صدارة الهدافين مع فريقه إذ خاض اللاعب 25 مباراة هذا الموسم مع الفريق الباريسي بكافة المسابقات، سجل خلالها 26 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.