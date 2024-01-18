"فيفا" يطرح مناقصة لحقوق البث لنسختي مونديال 2026 و2030

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طرح مناقصة لبيع حقوق البث التلفزيوني في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، لوسائل الإعلام لنسختي كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030.

ذكر "فيفا" عبر موقعه الألكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أنه يهدف إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من الجماهير، وتوفير تجربة مشاهدة عالية الجودة للمشجعين في كأس العالم.

وأضاف أنه تحدد 20 فبراير كحد أقصي لتقديم الوسائل الراغبة في الحصول علي حقوق البث التليفزيوني لنسختي المونديال المقبلتين.

وأوضح:"من خلال بيع الحقوق الإعلامية لبطولات كرة القدم، يحقق "فيفا" دخلاً ضرورياً لدعم وتطوير اللعبة في جميع أنحاء العالم.