مدرب فلسطين يطلب "التركيز الكامل" في مواجهة الامارات

طالب التونسي مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين لاعبيه أن يكونوا "في كامل تركيزهم"، خلال مواجهة الإمارات الخميس في كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وتلقت شباك المنتخب الفلسطيني هدفاً ايرانياً سريعاً بعد مرور 64 ثانية فقط على بداية المباراة الأولى قبل ان يخرج خاسرا 1-4، وأقر دبوب بأن سبب ذلك لان لاعبيه كانوا "متحمسين للغاية".

وقال دبوب في المؤتمر الصحافي المخصص للمباراة الأربعاء "كان من الصعب السيطرة على مشاعرهم" في المباراة الافتتاحية، لكنه تعهد بالاستعداد جيدا لمواجهة الإمارات "في المباراة السابقة، التركيز في بداية المباراة لم يكن كما أردنا".

وأضاف "لا يوجد مدرب يرغب في السيناريو الذي واجهنا أمام إيران، لكن المباراة ضد الإمارات مختلفة لأن لدينا نفس الفرص ومن المهم بالنسبة لنا الحصول على النقاط الثلاث".

وكانت الإمارات تغلبت على هونغ كونغ 3-1 في مستهل مشوارها في البطولة القارية.