دورانت يمنح فينكس صنز فوزاً مثيراً على كينجز في دوري السلة الأميركي

سجل كيفن دورانت رميتين حرتين قبل 1.8 ثانية من النهاية ليقود فينكس صنز للفوز على ضيفه سكرامنتو كينجز 119-117 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز جرايسون ألين 29 نقطة وعادل الرقم القياسي لفريقه بتسجيل تسع رميات ثلاثية للمرة الثانية هذا الشهر لصالح صنز.

وأنهى دورانت اللقاء برصيد 27 نقطة وأضاف ديفين بوكر 16 نقطة وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه في فينكس الذي تجاوز تأخره بفارق 22 نقطة في بعض الفترات ليفوز بالمباراة الثالثة تواليا.

وسجل ديارون فوكس ست رميات ثلاثية و33 نقطة وقدم ست تمريرات حاسمة لصالح سكرامنتو الذي خسر للمرة الثالثة تواليا.

وفي مباراة أخرى سجل جويل إمبيد 41 نقطة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه واستحوذ على سبع كرات مرتدة ليقود فيلادلفيا سفينتي سيكسرز لأداء قوي في الربع الرابع والفوز على دنفر ناجتس حامل اللقب بنتيجة 126-121.

وكانت هذه المباراة 18 تواليا التي يسجل فيها إمبيد 30 نقطة على الأقل.

وقاد نيكولا يوكيتش قائمة المسجلين في دنفر برصيد 25 نقطة والاستحواذ على 19 كرة مرتدة.

وسجل بول جورج 18 نقطة من أصل 38 نقطة له في المباراة في الربع الرابع ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 128-117.