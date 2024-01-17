الإعلان قريباً.. نادٍ سعودي يخطف محمد صلاح من اتحاد جدة (فيديو)

كشفت وسائل إعلام سعودية عن مفاجأة مدوية بشأن وجهة النجم المصري محمد صلاح في الموسم المقبل.

وأعلن الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان في تصريحات لبرنامج "الديوانية" على قناة الرياضية السعودية، أن الهلال في طريقه للتعاقد مع لاعب ليفربول.

وأكد الرزيحان، على أن الهلال، قد يعلن قريباً جداً، خبر التوصل إلى اتفاق مع صلاح، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، إذا سار كل شيء كما هو مخطط له.

من جهته قال الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "محمد صلاح لاعباً هلالياً الموسم القادم"، في تعليق على خبر يفيد بتواصل مسؤولين في النادي، مع نجم ليفربول، بشكل مباشر.

يذكر أن اتحاد جدة قدّم أكثر من عرض لليفربول، في الصيف الماضي، لضم صلاح، آخرهم مقابل 215 مليون يورو، إلا أن الصفقة تعطلت في النهاية، بسبب رفض الدولي المصري الرحيل عن الدوري الإنجليزي.