إشبيلية يبقي على آماله في المشاركة أوروبيا

أبقى إشبيلية على آماله بانقاذ الموسم ومحاولة المشاركة القارية عبر الفوز بمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، وذلك بعد تأهله الى الدور ربع النهائي بفوزه على مضيفه خيتافي 3-1 الثلاثاء.

وفي ظل تقهقره في الدوري بعد 20 مرحلة، حيث يحتل المركز السابع عشر بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط حتى بعد التعاقد مع المدرب كيكي سانشيس فلوريس خلفاً للأوروغوياني دييغو ألونسو، تبدو مسابقة الكأس خشبة الخلاص للنادي الأندلسي الذي ودع أيضاً دوري أبطال أوروبا في ذيل مجموعته.

والى جانب سعيه لتجنب الهبوط الى الدرجة الثانية لأول مرة منذ موسم 2000-2001، يأمل إشبيلية إحراز الكأس للمرة الأولى منذ 2010 والسادسة في تاريخه بعد تخطيه خيتافي وبلوغ ربع النهائي بفوزه عليه بثلاثة أهداف لسيرخيو راموس (8) وايزاك روميرو (48 و55) مقابل هدف لخايمي ماتا (23).

لكن المهمة لن تكون سهلة في ظل وجود فرق مثل ريال مدريد حامل اللقب وجاره أتلتيكو اللذين يصطدمان ببعضهما الخميس على ملعب الأول، وبرشلونة حامل الرقم القياسي (31) الذي يخوض اختباراً سهلاً الخميس أيضاً ضد أونيونيستاس سالامانكا من الدرجة الثالثة، أو المتألق أتلتيك بلباو، ثاني أكثر الفرق تتويجاً باللقب (23) والذي يلتقي لاحقاً ألافيس.