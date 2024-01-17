كابليو يهاجم إدارة روما.. لم تحترم "سبيشيال ون"
هاجم مدرب روما السابق فابيو كابيلو، اليوم الثلاثاء، إدارة النادي بسبب إقالتها للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، واعتبر أنها لم تحترمه.
قال في تصريحات لسكاي سبورتس: "أعتقد أن هذه الشركات الأمريكي تعمل دون احترام الأشخاص الذين يتعاونون معهم، شاهدنا هذا في ميلان مع باولو مالديني، والآن في روما مع مورينيو".
وتابع: "من الواضح أن شيئاً ما لم يكن جيداً في العلاقات بين الطرفين، لأنهم لم يتجاوبوا مع رغبته في الاستمرار، لم يحترموه ونحن نتحدث عن أحد أهم المدربين في التاريخ".
واختتم: "أنصح دي روسي بأن يدرس ما فعله "سيبشيال ون" حتى الآن، وأن يُدخل تغييرات بسيطة دون أي تعقيد للمفاهيم، وإلا فإن الفريق لن يطيعه وسيكون أمراً صعباً".
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