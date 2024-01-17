بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء.. وديانغ ينتصر في كأس إفريقيا

حقق منتخب مالي فوزاً مستحقاً على نظيره جنوب إفريقيا 2-0، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات من كأس الإمم الأفريقية.

وأهدر لاعب الأهلي المصري بيرسي تاو ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يسجل هدفي مالي، هماري تراوري، و لاسين سينايوكو، في الدقيقتين 60 و66 من عمر الشوط الثاني.

وشارك نجم الأهلي أليو ديانغ مع منتخب مالي لينتصر في المواجهة ضد زميله في "الأحمر" بيرسي تاو".

ورفع منتخب مالي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأول، بينما بقى رصيد جنوب أفريقيا خال من النقاط.