رفض المشاركة في كأس إفريقيا.. نجم منتخب تونس ينتقل إلى إشبيلية

أنهى نادي أشبيلية الإسباني لكرة القدم صفقة انتقال حنبعل المجبري، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب التونسي، لصفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وتتيح الصفقة امكانية شراء اللاعب وفق ما أفاد به النادي الأندلسي على موقعه الرسمي بشبكة الانترنت اليوم الثلاثاء.

وهذه التجربة الثانية التي يخوضها اللاعب الشاب /20 عاما/ خارج مانشستر يونايتد بعد إعارته الى بيرمنجهام سيتي الإنجليزي في موسم 2022 / 2023.

كانت بداية تكوين حنبعل المجبري، الذي ولد في فرنسا، مع نادي إف سي باريس الفرنسي، قبل الانتقال لنادي بولونيا بيانكور ثم الانتقال إلى أكاديمية موناكو.

وانضم المجبري لمانشستر يونايتد موسم 2019 / 2020 ولعب في صفوف الفريق أقل من 18 عاما وأقل من 23 عاما والفريق الرديف وشارك في العامين التاليين في بعض المباريات مع الفريق الأول.

وكان حنبعل طلب من جلال القادري، مدرب منتخب تونس، إعفاءه من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار لعدم الجاهزية.