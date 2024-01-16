نيكولا يخلف أندرياتسولي في تدريب إمبولي

أعلن إمبولي الإيطالي، إقالة مدربه أوريليو أندرياتسولي.

جاء في بيان صادر عن النادي: "نوجه أصدق وأحر شكر لدينا إلى المدرب أندرياتسولي على العمل الذي قام به خلال هذه الشهور".

وأضاف: "يتمنى نادي إمبولي لكرة القدم للمدرب ومعاونيه كل التوفيق في مستقبلهم الرياضي والمهني".

وتولى المدرب مسؤولية الفريق العام الماضي، وسيخلفه دافيدي نيكولا الذي وقع عدة من موسم واحد، مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وفي دوري الدرجة الأولى، درب نيكولا أندية مثل أودينيزي وجنوى وتورينو وساليرنيتانا.

يذكر أن إمبولي الآن في مراكز الهبوط مع كل من فيرونا وساليرنيتانا.