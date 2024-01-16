"أسود الكاميرون" تفشل أمام 10 لاعبين من غينيا

تعادل منتخب غينيا الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ نهاية الشوط الأول 1-1 مع الكاميرون، في مستهل مشوارهما بالمجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية، اليوم الإثنين، لتتواصل المفاجآت في البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار.

وضع محمد بايو منتخب غينيا في المقدمة مبكراً، وكان فريقه الطرف الأخطر في معظم فترات الشوط الأول، قبل أن يتعرض لضربة موجعة في الوقت المحتسب بدل الضائع لهذا الشوط بطرد القائد فرانسوا كامانو، بسبب تدخل عنيف من الخلف على منافس، لتستغل الكاميرون الفرصة وتتعادل في بداية الشوط الثاني.

وتتصدر السنغال المجموعة الثالثة بعد فوزها في وقت سابق 3-0 على غامبيا، التي لعبت شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين.