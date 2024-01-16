"النشامى" يكتسح ماليزيا برباعية في بداية مشواره بكأس آسيا

اكتسح المنتخب الأردني نظيره الماليزي 4-0، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بكأس أمم آسيا.

تقدم المنتخب الأردني في الدقيقة 12 عن طريق محمود المرضي، قبل أن يضيف موسى التعمري الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 18

وفي الدقيقة 32، سجل المرضي هدفه الشخصي الثاني والثالث للأردن، فيما اختتم التعمري رباعية فريقه بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85.

ويلتقي المنتخب الأردني في الجولة الثانية من البطولة مع نظيره الكوري الجنوبي، السبت المقبل، وهو اليوم ذاته الذي يشهد مواجهة ماليزيا والبحرين.