نقطة لـ"نسور قاسيون" من قمة أوزبكستان.. على طريقة كوبر

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة سوريا وأوزبكستان التي أقيمت اليوم السبت على استاد جاسم بن حمد في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وبدأ المنتخب السوري بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المباراة بقوة بحثا عن هدف أول وتمكن من تهديد مرمى أوزبكستان في أكثر من مناسبة لكن دون هز شباك أوتكير يوسوبوف قبل أن يرتضي بنقطة التعادل وحافظ كثيراً على مناطقه الدفاعية وهو الأمر الذي يجيده المدرب المعروف بطريقته الدفاعية.



وحاول منتخب أوزبكستان هو الآخر تهديد مرمى أحمد مدنية حارس سوريا، وكاد يتمكن من تسجيل هدف في أكثر من مناسبة، لولا يقظة الدفاع.

وجاء التعادل ليمنح نقطة لكل فريق، مما ضمن صدارة المجموعة الثانية لأستراليا بعد نهاية الجولة الأولى، بعد فوزها على الهند 2-صفر في وقت سابق من اليوم.

ويتصدر منتخب أستراليا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ويأتي خلفه منتخبا سوريا وأوزبكستان بنقطة لكل منهما، ويتذيل منتخب الهند ترتيب المجموعة دون رصيد.