الصين وطاجيكستان.. مباراة رتيبة ومحاولات خجولة وهدف ملغي!

انتهت مباراة الصين وطاجيكستان بتعادل سلبي مخيب السبت على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الاولى من كأس اسيا لكرة القدم.

وكانت قطر الدولة المضيفة تغلبت على لبنان 3-0 في المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة ذاتها.

وبقيت قطر في الصدارة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من الصين وطاجيكستان ولا شيء للبنان.

وغاب عن الصين قائدها وو جي بعد تعرضه لاصابة في العضلية الخلفية خلال المباراة ضد هونغ كونغ في 30 ديسمبر الماضي.

اما طاجيكستان، فكانت تخوض باكورة مشاركاتها في البطولة القارية.

ودخلت الصين مباراتها مع طاجيكستان بعدما خسرت خمس مرات في آخر سبع مباريات لها.

وجاءت مجريات الشوط الاول رتيبة مع افضلية لطاجيكستان، لكن محاولات الطرفين كانت خجولة حيث لم تسنح فرصة جيدة لأي منهما باستثناء تسديدة قام بها اليشر دجاليلوف مرت الى جانب القائم الايمن لمرمى الحارس الصيني يان يون لينغ خلال الشوط الأول.

وفي مطلع الشوط الثاني، قام دجاليلوف بضربة مقصية رائعة لكن خارج الخشبات الثلاث.

وظن المنتخب الصيني انه افتتح التسجيل في الدقيقة 80 بواسطة زهو شينجي لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.



