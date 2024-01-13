برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل "الكلاسيكو" في السعودية

كشف نادي برشلونة أن لاعبه رافينيا سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة، بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال فوز الفريق على أوساسونا الخميس، بالدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

واضطر الجناح البرازيلي لعدم إكمال المباراة في الشوط الأول من عمر اللقاء، الذي انتهى بفوز برشلونة 2-0 على أوساسونا، ليضرب الفريق الكاتالوني موعداً نارياً مع غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة النهائية للمسابقة، المقامة بالمملكة العربية السعودية، الأحد.

وكشف برشلونة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "أظهرت الفحوصات التي أجريت للاعب الفريق الأول رافينيا أنه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر".

وأضاف النادي الإسباني في بيانه الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) الجمعة: "إن رافينيا غير متاح في الوقت الحالي وعملية إعادة تأهيله سوف تحدد موعد عودته للملاعب".

وانضم رافينيا إلى برشلونة قادماً من ليدز يونايتد الإنجليزي في يوليو 2022، بعد أن شارك في 65 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه السابق.

وأحرز رافينيا (27 عاماً) 3 أهداف في 15 مباراة لعبها مع برشلونة بالدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.