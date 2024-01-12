قوائم مدججة بالنجوم.. هذه هي تشكيلات المنتخبات العربية في كأس إفريقيا 2023
تشارك 5 منتخبات عربية في كأس إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وسط طموحات كبيرة باستعادة اللقب الذي ناله المنتخب الجزائري في 2019 كآخر منتخب عربي فاز بالكأس.
في ما يأتي تشكيلات المنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تنطلق السبت في ساحل العاج، مع أرقام اللاعبين ومراكزهم وتاريخ الولادة بحسب الاتحاد الإفريقي، حيث ضمت قوائم مدججة بالنجوم في أفضل الأندية الأوروبية والعربية والإفريقية والآسيوية.
- مصر -* حراس المرمى:
1- أحمد الشناوي (بيراميدز) 14-5-1991
16- محمد الشناوي (الأهلي) 18-12-1988
23- محمد أبو جبل "غاباسكي" (البنك الأهلي) 29-1-1989
26- محمد صبحي (الزمالك) 15-7-1999
* الدفاع:
2- علي جبر (بيراميدز) 1-1-1989
3- محمد هاني (الأهلي) 2-2-1996
4- عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) 29-9-1993
6- أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) 25-1-1991
12- محمد حمدي (بيراميدز) 15-3-1995
13- أحمد فتوح (الزمالك) 22-3-1998
15- ياسر ابراهيم (الأهلي) 10-2-1993
21- أحمد سامي (بيراميدز) 1-4-1992
24- محمد عبد المنعم (الأهلي) 1-2-1999
* الوسط:
5- حمدي فتحي (الوكرة القطري) 29-9-1994
8- إمام عاشور (الأهلي) 20-2-1998
14- مروان عطية (الأهلي) 1-8-1998
17- محمد النني (أرسنال الانكليزي) 11-7-1992
20- محمود حمادة (المصري) 1-6-1994
25- أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) 10-1-1996
27- مهند لاشين (بيراميدز) 29-5-1996
* الهجوم:
7- محمود حسن "تريزيغيه" (طرابزون سبور التركي) 1-10-1994
9- أحمد حسن "كوكا" (بينديكسبور التركي) 5-3-1993
10- محمد صلاح (ليفربول الانكليزي) 15-6-1992
11- محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي) 13-4-1994
18- مصطفى فتحي (بيراميدز) 12-5-1994
19- مصطفى محمد (نانت الفرنسي) 28-11-1997
22- عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) 7-2-1999
- الجزائر -* حراس المرمى:
1- مصطفى زغبة (ضمك السعودي) 21-11-1990
16- أنتوني ماندريا (كاين الفرنسي) 25-12-1996
23- رايس مبولحي (شباب بلوزداد) 25-4-1986
26- أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة) 11-10-1994
* الدفاع:
2- عيسى ماندي (فياريال الاسباني) 22-10-1991
3- كيفن غيتون (متز الفرنسي) 14-3-1996
4- أمين توغاي (الترجي التونسي) 22-1-2000
5- أحمد توبة (ليتشي الإيطالي) 13-3-1998
15- ريان آيت نوري (ولفرهامبتون الإنكليزي) 6-6-2001
20- يوسف عطال (نيس الفرنسي) 17-5-1996
21- رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) 16-4-1995
24- زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة) 20-3-1999
25- ياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنكليزي) 1-1-2001
* الوسط:
6- رامز زروقي (فينورد الهولندي) 26-5-1998
10- سفيان فيغولي (كاراغومروك التركي) 26-12-1989
11- حسام عوار (روما الإيطالي) 30-6-1998
14- هشام بوداوي (نيس الفرنسي) 23-9-1999
17- فارس شايبي (أينتراخت فرانكفورت الألماني) 28-11-2002
19- نبيل بن طالب (ليل الفرنسي) 24-11-1994
21- إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) 1-12-1997
* الهجوم:
7- رياض محرز (الأهلي السعودي) 21-2-1991
8- يوسف بلايلي (مولودية الجزائر) 14-3-1992
9- بغداد بونجاح (السد القطري) 14-11-1991
12- آدم وناس (ليل الفرنسي) 11-11-1996
13- إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي) 18-6-1988
18- أمين عمورة (سان جيلواز البلجيكي) 9-5-2000
- موريتانيا -* حراس المرمى
1- ناموري دياو (تفرغ زينة) 30-12-1994
16- باباكار نياس (غانغان الفرنسي) 20-12-1996
22- مباكيه ندياي (نواكشوط كينغز) 19-12-1994
* الدفاع:
2- خديم دياو (الهلال السوداني) 7-7-1998
3- علي اعبيد (أراد الروماني) 11-12-1997
5- الأمين با (فارازدين الكرواتي) 24-8-1997
13- نوح محمد العبد (نواذيبو) 24-12-2000
14- دلاهي يالي (الحدود العراقي) 1-11-1997
20- إبراهيما كيتا (مازيمبي الكونغولي الديموقراطي) 8-1-2001
21- الحسن احوبيب (الزوراء العراقي) 31-10-1993
24- بكاري ندياي (القوة الجوية العراقي) 26-11-1998
* الوسط:
4- عمر غاساما (شاتورو الفرنسي) 1-9-1995
6- غوسوما فوفانا (دوكسا كاتوكوبياس القبرصي) 17-12-1992
7- الحاج با (نواذيبو) 5-3-1993
8- محسن بده (نواذيبو) 18-7-1997
10- إدريسا تيام (مسيمير القطري) 2-9-2000
12- باكاري كامارا (فيلفرانش بوجوليه الفرنسي) 4-1-1994
18- سيدي أحمد محمد العبد (نواذيبو) 5-5-2001
26- عمر نغوم (بو الفرنسي) 9-3-2004
* الهجوم:
9- حميه الطنجي (اتحاد طرابلس الليبي) 1-5-1998
11- سليمان آن (داينزي البلجيكي) 5-12-1997
15- سليمان دوكارا (ماغوسا تورك غودجو التركي) 29-9-1991
19- أبو بكاري كويتا (سان تروند البلجيكي) 20-9-1998
23- أعمر سيدي بونا (نواذيبو) 31-12-1998
25- با إبنو با (كونكارنو الفرنسي) 5-1-1993
27- أبوبكر كامارا (الجزيرة الإماراتي) 7-3-1995
- تونس -* حراس المرمى:
1- معز حسن (الافريقي) 5-3-1995
16- أيمن دحمان (الحزم السعودي) 28-1-1997
22- بشير بن سعيد (المنستير) 29-11-1992
* الدفاع:
2- علي العابدي (كاين الفرنسي) 20-12-1993
3- منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) 26-5-1998
4- ياسين مرياح (الترجي) 2-7-1993
12- علي معلول (الأهلي المصري) 1-1-1990
13- حمزة الجلاصي (النجم الساحلي) 29-9-1991
15- أسامة حدادي (غرويتر فورت الألماني) 28-1-1992
20- يان فاليري (أنجيه الفرنسي) 22-2-1999
21- وجدي كشريدة (أتروميتوس اليوناني) 5-11-1995
26- علاء غرام (الصفاقسي) 24-7-2001
* الوسط:
5- محمد علي بن رمضان (فيرينتسفاروش المجري) 6-9-1999
6- حسام تقا (الترجي) 16-8-2000
8- حمزة رفيعة (ليتشي الايطالي) 2-4-1999
10- أنيس بن سليمان (شيفيلد يونايتد الإنكليزي) 16-3-2001
14- عيسي العيدوني (أونيون برلين الألماني) 13-12-1996
17- إلياس السخيري (أينتراخت فرانكفورت الألماني) 10-5-1995
25- محمد بالحاج محمود (لوغانو السويسري) 24-4-2000
* الهجوم:
7- يوسف المساكني (العربي القطري) 28-10-1990
9- هيثم الجويني (الملعب التونسي) 7-5-1993
11- طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي) 16-1-1992
18- سيف الدين اللطيف (فينترهور السويسري) 22-4-2000
19- بسام الصرارفي (الإفريقي) 25-6-1997
23- نعيم السليتي (الأهلي القطري) 27-7-1992
24- سيف الله الجزيري (الزمالك المصري) 11-2-1993
27- الياس العاشوري (كوبنهاغن الدنماركي) 10-2-1999
- المغرب -* حراس المرمى:
1- ياسين بونو (الهلال السعودي) 5-4-1991
12- منير المحمدي (الوحدة السعودي) 10-5-1989
22- المهدي بنعبيد (الجيش الملكي) 24-1-1998
* الدفاع:
2- أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي) 4-11-1998
3- نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني) 14-11-1997
5- نايف أكرد (وست هام الإنكليزي) 30-3-1996
6- رومان سايس (الشباب السعودي) 26-3-1990
13- يونس عبد الحميد (رينس الفرنسي) 28-9-1987
18- عبد الكبير عبقار (ألافيس الإسباني) 10-3-1999
25- يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي) 2-3-1995
26- شادي رياض (ريال بيتيس الإسباني) 17-6-2003
27- محمد الشيبي (بيراميدز المصري) 21-1-1993
* الوسط:
4- سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنكليزي) 21-8-1996
7- حكيم زياش (غلطة سراي التركي) 193-1993
8- عزّ الدين أوناحي (مرسيليا الفرنسي) 19-4-2000
10- أمين حارث (مرسيليا الفرنسي) 18-6-1997
11- إسماعيل صيباري (أيندهوفن الهولندي) 28-1-2001
14- أسامة العزوزي (بولونيا الإيطالي) 29-5-2001
15- سليم أملاح (فالنسيا الإسباني) 15-11-1996
16- عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) 17-12-2001
17- سفيان بوفال (الريان القطري) 17-9-1993
23- بلال الخنوس (غنك البلجيكي) 10-5-2004
24- أمير ريتشادرسون (رينس الفرنسي) 24-1-2002
* الهجوم:
9- طارق تيسودالي (خنت البلجيكي) 2-4-1993
19- يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني) 1-6-1997
20- أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) 25-6-1993
21- أمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني) 10-5-2000
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