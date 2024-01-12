نجم إنجليزي ينضم إلى هاري كين في بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في المواسم الـ11 الأخيرة، تعاقده مع المدافع الإنجليزي إيريك داير.

وكشف بايرن في وقت متأخر من مساء أمس الخميس تعاقده مع داير، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث يدافع عن ألوان الفريق البافاري حتى يونيو القادم، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وبذلك، سيتم لم شمل داير من جديد مع المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين، زميله السابق في صفوف الفريق اللندني، الذي انضم لبايرن في الصيف الماضي.

وصرح كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن: "نحن سعداء لتمكننا من التعاقد مع إيريك داير. لقد كنا نفكر في ضمه منذ فترة طويلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا. إيريك سيكون عنصرا هاما في خط دفاع الفريق".

ويأتي التعاقد مع داير /29 عاما/ ليعزز الخيارات الدفاعية لبايرن، الذي يفتقد خلال الأسابيع القليلة القادمة خدمات المغربي نصير مزراوي والكوري الجنوبي كيم مين جاي، اللذين يتواجدان حاليا مع منتخبي بلديهما للمشاركة في بطولتي كأس الأمم الأفريقية والآسيوية على الترتيب.

كما سيمنح داير الحرية أمام ليون جوريتسكا لممارسة دوره المعتاد للعب في خط الوسط من جديد.

وانضم داير إلى توتنهام منذ عام 2014، حيث لعب بجوار كين، الذي انتقل لبايرن في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وظهر بشكل رائع مع الفريق وكذلك مع منتخب إنجلترا.

وابتعد داير عن القائمة الأساسية لتوتنهام، حيث خاض 4 مباريات فقط مع الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وبلغت قيمة الصفقة 5 ملايين يورو (6 ملايين دولار).

وعلق داير على انتقاله لبايرن قائلا "هذه الخطوة هي بمثابة حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي، عندما كنت طفلا فإنك ترغب في اللعب لناد مثل بايرن ميونخ يوما ما. إنه أحد أكبر الأندية في العالم ويمتلك تاريخا مذهلا. وأريد أن أساعده على التتويج بالمزيد من الألقاب في الفترة المقبلة".