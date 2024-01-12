انذار شديد اللهجة من "رابع العالم" قبل انطلاق كأس إفريقيا

حقق منتخب المغرب لكرة القدم فوزاً معنوياً بنتيجة 3-1 على نظيره السيراليوني، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الخميس، ليوجه إنذار شديد اللهجة إلى منتخبات كأس أمم إفريقيا.

وتقمص مهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري، دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدفين لمصلحة المنتخب المغربي، فيما تكفل سفيان بوفال بإحراز الهدف الثالث.

ويستعد "رابع العالم" للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، التي تنطلق في كوت ديفوار بعد غدٍ السبت، وتواصل فعالياتها حتى 11 فبراير القادم.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات منتخب المغرب، الذي يلعب في البطولة للمرة الـ 19، بالمجموعة السادسة في أمم أفريقيا، برفقة منتخبات تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

ويحلم المنتخب المغربي، الذي حقق إنجازاً تاريخياً في كأس العالم بقطر عام 2022، بحصوله على المركز الرابع، بالتتويج بلقب أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصل على كأس البطولة مرة وحيدة عام 1976 على الأراضي الإثيوبية.