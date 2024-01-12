الوداد يتعثر مجدداً في الدوري المغربي

تعادل الوداد البيضاوي مع ضيفه المغرب الفاسي 1-1، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المغربي لكرة القدم.

وتقدم المغرب الفاسي عن طريق محسن بوريكة من ضربة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يدرك الوداد التعادل عبر أمين أبو الفتح في الدقيقة 29.

ورفع الوداد، الذي لم يحقق أي فوز في بطولة الدوري منذ 23 ديسمبر الماضي، رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع.

على الجانب الآخر، رفع المغرب الفاسي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.