ريال مدريد يصطدم مع أتلتيكو في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة في نزهة

أجريت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، والتي أسفرت عن مواجهة من العيار الثقيل في ديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو وريال مدريد، في الوقت الذي سيخوض فيه مفاجأة البطولة أونيونيستاس اختباراً صعباً للغاية أمام برشلونة.

أجريت القرعة داخل مقر الاتحاد الإسباني في العاصمة الإسبانية، بحضور ممثلي الأندية الـ16 الذين تأهلوا لهذا الدور.

وتأهل لهذا الدور 14 فريقاً من الدرجة الأولى وهم: ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية وأوساسونا وريال سوسييداد ومايوركا وسيلتا فيغو وخيتافي ورايو فاييكانو وأتلتيك بلباو، وديبورتيفو ألافيس.

وانضم إليهم فريق من الدرجة الثانية تينيريفي الذي أطاح بجاره لاس بالماس، وأونيونيستاس الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بفياريال بركلات الترجيح (7-6) قبل ساعات قليلة من القرعة.

وستقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 16 وحتى 18 يناير.