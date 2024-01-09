الأهلي المصري يبرم الصفقة الأولى في الشتاء

أعلن النادي الأهلي المصري، ضم مهاجم فريق سيريس السويدي، الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبوعلي، وهي الصفقة الأولى للفريق في فترة الانتقالات الشتوية

قال مدير التعاقدات بالأهلي المصري، أمير توفيق، في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: "تم الاتفاق النهائي لضم اللاعب من ناديه السويدي".

وأضاف: "يصل اللاعب للقاهرة خلال 48 ساعة للخضوع للكشف الطبي، قبل تقديمه رسمياً لوسائل الإعلام".

وسيتم قيد اللاعب بصفوف الأهلي كلاعب محلي نظراً للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، التي تقضي باعتبار اللاعب الفلسطيني محلي.