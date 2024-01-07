نجم منتخب الجزائر يسقط مغشياً عليه.. ويدخل نوبة تشنج (فيديو)

شهدت مباراة أم صلال والعربي في نهائي كأس نجوم قطر واقعة مثيرة بعد سقوط المهاجم الجزائري أندي ديلور مغشياً عليه، ودخوله في نوبة تشنج.

وبعد 10 دقائق من تسجيله للهدف الأول لفريقه أم صلال، تحديداً في الدقيقة 16، بدأت حالة الإعياء الشديد تظهر على صاحب الـ32 عاماً، الذي سرعان ما سقط على أرض الملعب مغشياً عليه، ثم دخل في نوبة تشنج.

وتدخلت الأطقم الطبية الموجودة في الملعب بشكل سريع لإسعاف اللاعب.

وفقاً للصحافة الفرنسية، استُئنفت المباراة بعد ذلك بشكل طبيعي، قبل أن يتواجد اللاعب فيما بعد على مقاعد البدلاء لاستكمال النصف الثاني من اللقاء.

وانضم ديلور لصفوف أم صلال الصيف الماضي قادماً من نانت الفرنسي، وسجل في 12 مباراة، 5 أهداف وصنع 4.