حالة وفاة في حادث انقلاب حافلة مشجعين لفريق جزائري

توفي شخص وأصيب 23 اخرون بجروح اليوم في حادث انقلاب حافلة كانت تقل مشجعين لنادي شباب عين تموشنت الناشط بدوري الدرجة الثانية الجزائري لكرة القدم. وكشف جهاز الدفاع المدني الجزائري ( الحماية المدنية) في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، عن تدخل قواته عند منتصف صباح اليوم الجمعة، من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة تقل مشجعين على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ببلدية قديل بولاية وهران غربي الجزائر.

وأكد تسجيل حالة وفاة واحدة و23 جريحا في الحادث المذكور. وأجمعت مصادر متطابقة أن الحافلة كانت تقل مشجعين لنادي شباب عين تموشنت، في طريقها إلى ولاية مستغانم، لحضور المباراة التي كانت ستجمع فريقهم بمضيفهم وداد مستغانم ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية-المجموعة الوسطى-الغربية.