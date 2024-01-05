انتقال حارس مانشستر سيتي إلى كولورادو الأمريكي

رحل حارس المرمى الأمريكي زاك ستيفن عن فريق مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المواسم الثلاثة الأخيرة، للانضمام لفريق كولورادو رابيدز الأمريكي. وانضم ستيفن (28 عاما) لمانشستر سيتي عام 2019 قادما من كولومبوس كرو الأمريكي، لكنه شارك في 21 مباراة فقط مع الفريق السماوي بمختلف المسابقات، كان من بينها نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة عام 2021، الذي توج به النادي على حساب توتنهام هوتسبير.

وأعير ستيفن لفريق ميدلسبره، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب) في الموسم الماضي، وساهم في تأهل الفريق للأدوار الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، كما أمضى بعض الوقت معارا لفريق فورتونا دوسلدورف الألماني. وأعلن رابيدز أن ستيفن وقع عقدًا مع الفريق لمدة 3 سنوات حتى عام 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقال كريس أرماس، مدرب رابيدز للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: "نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع زاك. إنه لاعب كبير ويتمتع بخبرات كبيرة، ونعلم أنه سيضيف الكثير لمجموعتنا". وأضاف أرماس في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الجمعة "إن كفاءته وقيادته وعقلية الفوز لديه سوف تساعدنا لسنوات قادمة".